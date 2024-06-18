Про затримання зловмисників розповіли в СБУ та Нацполіції та Київській обласній прокуратурі. 24 Канал зібрав усе, що відомо про підпал автівок військовослужбовців.

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Підпал авто військових у Дніпрі

У прокуратурі повідомили, що у Дніпрі затримали групу зловмисників, які на замовлення Росії підпалили військову машину і готували серію нових підпалів. Серед 4 підозрюваних – двоє 17-річних.

Зазначають, що ворог звернув увагу на юнаків через те, що вони шукали легкого заробітку в телеграм-каналах. Куратор дав завдання підпалити машини військових і ті готові були його виконати. Перший підпал вони скоїли 10 червня.

"Злочин стався вночі 10 червня біля станції техобслуговування у Дніпрі. Поліцейські встановили, що внаслідок підпалу загорівся мікроавтобус Volkswagen, який належить військовим", – сказали поліціянти.

Скільки платили росіяни за підпал авто

Зловмисники самостійно шукали військові машини по місту, а отримані координати та цілі на підпал погоджували з російським куратором.

За знищення одного автомобіля українського військового російські окупанти обіцяли молодикам грошову "винагороду" у розмірі 3 000 тисяч доларів.

Крім того, ще одним ворожим завданням було поширення на міських будівлях написів, що дискредитують співробітників ТЦК – задля створення картинки для російських пропагандистів про "антиукраїнське підпілля".

Під час обшуків у затриманих вилучили мобільні телефони, складові саморобної запалювальної суміші та банківську картку, куди надходили російські гроші.

Мати та син підпалювали авто в Києві

Правоохоронці повідомили про підозру у навмисному підпалі автомобіля, який належав військовослужбовцю, 48-річній жінці та її неповнолітньому сину.

За даними слідства, жінка цілеспрямовано приїхала з Ніжина до Києва разом з 14-річним сином для того, щоб підпалили автомобіль військового на замовлення.

Жінка з сином приїхали в столицю, щоб підпалити авто / Фото прокуратури

Завдання її син отримав від невідомого чоловіка через телеграм-канал. Разом з матір'ю, яка обливала машину бензином, а потім мала зняти на відео як вона горить, син приїхав вночі на вулицю, де стояв автомобіль військовослужбовця ЗСУ,

– йдеться в повідомленні.

Поліця затримала сім'ю "на гарячому" та загасили машину в перші ж хвилини після підпалу. Жінка та хлопець зізнались, що це вже не перший підпал авто, який вони вчинили на замовлення. Вони пояснили свої дії бажанням заробити.

Наразі жінці та її сину повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі строком від 3 до 10 років.

Підпал в Одесі

ЗМІ повідомили про новий підпал автівки військового в Одесі. Зазначають, що дії скоїли невідомі.

Минулого разу за це було затримано школярів, які за гроші виконували завдання з інтернету.



В Одесі невідомі підпалили авто військового / Фото з телеграм-каналів

Раніше у правоохоронних органах повідомляли, що представники російських спецслужб вербують підлітків для дестабілізації ситуації в Україні. В поліції закликали батьків проявити пильність до своїх дітей. Зокрема, зазначалось, що росіяни за гроші пропонують палити автомобілі військовослужбовців ЗСУ.