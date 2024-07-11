Авария произошла на трассе R7 в Рышканском районе на северо-западе Молдовы.
Смотрите также Выполняли за деньги заказ из интернета: в Украине задерживают поджигателей авто военных
Детали смертельного ДТП
Полиция установила, что водитель автомобиля Renault разворачивался на трассе через сплошную линию разметки, и в него врезался автобус.
74-летний водитель автомобиля и его 69-летняя жена погибли на месте.
Смертельное ДТП в Кишиневе / Фото NewsMaker
Автобус получил повреждения / Фото NewsMaker
Основной удар пришелся на легковое авто / Фото NewsMaker
Есть ли пострадавшие среди пассажиров
Пострадавших среди пассажиров автобуса в результате ДТП, по предварительным данным, нет. При этом отмечают, что от удара у автобуса существенно погнута правая часть кабины и треснуло лобовое стекло.
К слову, 6 июля, страшное ДТП произошло в Ровенской области. Предварительно, у грузовика развалилось переднее колесо, водитель потерял управление и вылетел на встречную полосу, въехав в автобус. Погибло 14 человек – водители обоих транспортных средств и 12 пассажиров, среди которых – 6-летний мальчик. Выжить удалось только 57-летней женщине. Ее госпитализировали.