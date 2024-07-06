По предварительной информации, погибло 14 человек, среди них – ребенок. Все, что известно о трагедии – читайте в материале 24 Канала.

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Что известно о ДТП на Ровенщине

На автодороге вблизи села Верхов Острожской территориальной общины произошло ужасное ДТП. В 15:45 столкнулись автоцистерна и маршрутный микроавтобус, который курсировал по маршруту Ровно – Хмельницкий.

На место аварии оперативно выехал председатель ОВА Александр Коваль. Сейчас там работают все соответствующие спецслужбы. Они продолжают поисковые работы, следователи документируют событие и выясняют все обстоятельства ДТП.

Городской голова Ровно Александр Третьяк сообщил, что авария произошла на отрезке дороги "Городище – Ровно – Староконстантинов".

В Офисе генпрокурора рассказали, что начато досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что привело к гибели людей.

Там добавили, что досудебное расследование проводят следователи СУ ГУНП в Ровенской области.

Смертельное ДТП на Ровенщине / Фото Офиса генпрокурора

Сколько людей погибло в ДТП в Ровенской области

По предварительной информации, в результате столкновения погибли 14 человек, среди которых один ребенок. Выжить удалось только одной женщине.

Сейчас медики борются за ее жизнь. Министр внутренних дел Игорь Клименко уточнил, что среди погибших – 6-летний ребенок.

Что могло стать причиной аварии на Ровенщине

Согласно предварительной информации, грузовик выехал на встречную полосу, что привело к столкновению с маршруткой. Водитель грузовика погиб на месте.

В эфире телемарафона сообщили, что, возможно, у грузовика отвалилось колесо, после чего он выехал на встречную полосу. Впрочем, точно узнать, что произошло, пока невозможно, ведь водитель грузовика погиб.

Колесо, по словам правоохранителей, было старое и отреставрированное, и, возможно, расплавилось из-за жары.

Какой была реакция Зеленского на смертельное ДТП

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям погибших. Он отметил, что сейчас выясняются все обстоятельства трагедии, и все службы работают на месте аварии.

Грузовик ударил микроавтобус. Много людей было в нем. По состоянию на это время известно о четырнадцати погибших, и среди них один ребенок. Мои соболезнования всем родным и близким,

– сказал он.

Глава государства добавил, что вскоре правоохранители и областная власть предоставят больше информации.