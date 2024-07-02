Авария произошла утром в селе Красное Золочевского района.

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Авария с участием двух бусов

В патрульной полиции заявили о столкновении автобуса и микроавтобуса, в результате чего есть пострадавшие. По состоянию на 11:36 правоохранители обеспечивают реверсное регулирование и просят водителей учесть эту информацию при планировании маршрута.

Авария возле Золочева: смотрите видео

Напомним, что вечером, 30 июня, на Черниговщине произошло ДТП, где микроавтобус Volkswagen Transporter со студентами врезался в бетонные плиты. Известно о шести пострадавших – водителе и пяти пассажирах. Они получили травмы и были доставлены в больницу. Полиция начала уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что повлекло пострадавшему средней тяжести телесное повреждение.