Инцидент произошел 29 июня во время действия комендантского часа. Известно, что нарушителя пытались остановить в Винницкой области, но задержать его удалось только в Хмельницкой области.

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Пытался убежать от полиции, но спровоцировал аварию

Как рассказали в полиции, 29 июня, около 01:45, возле города Калиновка Винницкой области водитель микроавтобуса проигнорировал требование правоохранителей. Так, авто двигалось во время комендантского часа, поэтому патрульные должны были проверить, имеет ли человек разрешение.

Однако водитель проигнорировал требование правоохранителей и начал скрываться. Во время попытки побега мужчина неоднократно создавал аварийные ситуации. Кроме того, пересекая границу с Хмельницкой областью, водитель спровоцировал ДТП с машиной патрульной полиции, которая преследовала его все это время. В результате аварии двое полицейских получили травмы.

После ДТП мужчина не остановился, а продолжал убегать. Так, его поиски продолжались до утра, и около 06:00 30 июня мужчину удалось задержать.

Нарушителя задержали в Хмельницкой области / Фото полиции Хмельницкой области

Нарушителем оказался 24-летний житель Киевской области. Как впоследствии стало известно, попав в ДТП, мужчина доехал до ближайшего населенного пункта Хмельницкой области, бросил свой микроавтобус и начал скрываться. Сначала нарушитель оставался в зарослях и заброшенных зданиях, а затем – добрался до придорожного мотеля, где его и удалось задержать.

Во время задержания злоумышленник вел себя агрессивно и никаких адекватных объяснений относительно своего противоправного поведения не предоставил. Сейчас мужчину задержали, следователи открыли дело по статье "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа". Максимальные санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок до 5 лет.