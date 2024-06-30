Інцидент стався 29 червня під час дії комендантської години. Відомо, що порушника намагалися зупинити на Вінниччині, але затримати його вдалося лише в Хмельницькій області.

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Намагався втекти від поліції, але спровокував аварію

Як розповіли у поліції, 29 червня, близько о 01:45, біля міста Калинівка Вінницької області водій мікроавтобуса проігнорував вимогу правоохоронців. Так, авто рухалося під час комендантської години, тому патрульні мали перевірити, чи має чоловік дозвіл.

Однак водій проігнорував вимогу правоохоронців і почав переховуватися. Під час спроби втечі чоловік неодноразово створював аварійні ситуації. Окрім того, перетнувши кордон з Хмельницькою областю, водій спровокував ДТП з автівкою патрульної поліції, яка переслідувала його увесь цей час. Внаслідок аварії двоє поліцейських отримали травми.

Після ДТП чоловік не зупинився, а продовжував тікати. Так, його пошуки тривали до ранку, й близько о 06:00 30 червня чоловіка вдалося затримати.

Порушника затримали на Хмельниччині / Фото поліції Хмельницької області

Порушником виявився 24-річний мешканець Київщини. Як згодом стало відомо, потрапивши у ДТП, чоловік доїхав до найближчого населеного пункту Хмельниччини, кинув свій мікроавтобус й почав переховуватися. Спочатку порушник залишався у хащах і закинутих будівлях, а потім – дістався придорожного мотелю, де його і вдалося затримати.

Під час затримання зловмисник поводився агресивно і жодних адекватних пояснень щодо своєї протиправної поведінки не надав. Наразі чоловіка затримали, слідчі відкрили справу за статтею "Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу". Максимальні санкції статті передбачають позбавлення волі на строк до 5 років.