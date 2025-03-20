Йому вже повідомили про підозру за фактом шпигунства й незаконного придбання вогнепальної зброї. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Офіс генерального прокурора та Службу безпеки України.

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Яке завдання було в шпигуна

На Одещину фігурант прибув, аби за грошову винагороду завербувати українського військовослужбовця, що працює з дронами. Агент сподівався отримати технічну документацію на новітні ударні та розвідувальні українські БпЛА.

На всіх етапах спецоперації він доповідав своєму кураторові – самому "заступнику міністра оборони Придністров’я", що співпрацює з російським ГРУ.

За матеріалами справи, чоловік планував використати інформацію в невизнаному Придністров’ї, налагодивши там власне виробництво бойових дронів для окупантів.

Важливо! Відповідно до статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.

Як викрили зловмисника

Шпигуна викрили одразу після його прибуття в Україну під виглядом підприємця, який імпортує українську продовольчу продукцію.

Кожен крок зловмисника документували, що дозволило затримати його "на гарячому" – під час спроби здобути USB-носій з таємними даними. Також в агента знайшли 2 пістолети, їх направили на експертизу.

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Іноземця затримали завдяки злагодженим і скоординованим діям правоохоронців. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Одеській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Нагадаємо, нещодавно СБУ й Нацполіція запобігли терактам у 4 областях України, зокрема у Львові, де 23-річний агент із Київщини намагався закласти вибухівку біля залізничного вокзалу.