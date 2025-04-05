Кому надається така доплата

Ця доплата надається виключно тим, хто отримує пенсію за віком, повідомляє 24 Канал з посиланням ПФУ.

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Також для отримання цієї доплати пенсіонери мають:

отримувати загальну щомісячну пенсійну виплату менш як 10 340,35 гривні;

бути старше 70 років.

Доплата за віком призначається автоматично. Однак, у перший місяць вона може нарахуватися не у повному розмірі.

Нарахування доплати розпочинається не від початку календарного місяця, а після дня народження, тому за перший місяць вона буде виплачена неповністю, а пропорційно до цієї кількості днів,

– повідомляє ПФУ.

Розмір цієї доплати також різниться, залежно від віку: