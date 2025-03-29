Який розмір пенсії за віком

Пенсію за віком українці можуть порахувати самостійно – достатньо знати свій стаж і коефіцієнт заробітної плати, повідомляє 24 Канал.

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Відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", розмір пенсії за віком визначається за формулою:

П = Зп × Кс, де:

П (пенсія) – сума щомісячної виплати, яку отримуватиме пенсіонер.

Зп (заробітна плата) – середній дохід, з якого сплачувалися страхові внески. Враховується лише та частина доходу, що підлягала відрахуванням у Пенсійний фонд.

Кс (коефіцієнт страхового стажу) – показник, що залежить від тривалості страхового стажу: чим більше відпрацьованих років, тим вищим буде цей коефіцієнт.

Важливо! Коефіцієнт страхового стажу розраховується на основі загальної кількості відпрацьованих місяців та стандартного відсотка оцінки стажу. Отримане значення множиться на середній дохід, що використовується для обчислення пенсії.

Надбавка за понаднормовий стаж

Якщо людина має стаж, що перевищує мінімально необхідний, вона може отримати додаткову надбавку. Її розмір становить 1% від розрахункової пенсії за кожен повний рік понаднормового стажу, але не більше 1% від мінімальної пенсії за віком.

Таким чином, чим більший страховий стаж, тим вища пенсія, а надбавка стимулює продовження трудової діяльності.