Що стало з пенсіями після індексації

У березні на виплату пенсій було витрачено – 67,4 мільярда гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Для порівняння, у лютому ця сума була – 62,2 мільярда гривень. Тобто, видатки на пенсійні виплати зросли на 5,2 мільярда гривень після проведення індексації.

Нагадаємо! Не всі пенсіонери відчують збільшення виплат внаслідок проведення індексації. Йдеться, зокрема, про отримувачів максимальних та мінімальних виплат.

Цьогорічний показник індексації – 11,5%. При цьому, уряд встановив межі зростання виплат:

мінімально можливе зростання виплат – 100 гривень;

максимальне – 1 500 гривень.

Зверніть увагу! За даними Мінфіну, середня пенсія в Україні внаслідок індексації мала б зрости з 5 789 грн до 6 345 гривень.