У кого пенсія не зросте

Індексація покликана осучаснити пенсії, тому люди, які вийшли на пенсію нещодавно, можуть не отримати підвищення, повідомляє 24 Канал з посиланням на NV.

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Окрім того, деяким пенсіонерам індексація може бути непомітною, оскільки підвищення стосується тільки основної суми пенсії, яка розраховується за формулою, без урахування доплат і надбавок.

Наприклад! Якщо пенсія становить 1 230 гривень, а з доплатами – 2 361 гривню, то після індексації на 10% основна сума збільшиться до 1 353 гривень. Втім, доплата зменшиться, і загальний розмір пенсії залишиться на рівні 2 361 гривня.

Що відомо про індексацію 2025 року

Індексація пенсій в Україні запланована на березень, але остаточний розмір підвищення буде відомий наприкінці лютого – на початку березня. Він залежатиме від рівня інфляції та середнього зростання зарплат, з яких сплачують єдиний соціальний внесок.

Зауважте! Експерти очікують підвищення пенсій приблизно на 10%, однак мінімальне підвищення становитиме 100 гривень, а максимальне – до 1 500 гривень. Зазначимо, що індексація не охопить усіх пенсіонерів.