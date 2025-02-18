У кого пенсия не вырастет

Индексация призвана осовременить пенсии, поэтому люди, которые вышли на пенсию недавно, могут не получить повышение, сообщает 24 Канал со ссылкой на NV.

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Кроме того, некоторым пенсионерам индексация может быть незаметной, поскольку повышение касается только основной суммы пенсии, которая рассчитывается по формуле, без учета доплат и надбавок.

Например! Если пенсия составляет 1 230 гривен, а с доплатами – 2 361 гривну, то после индексации на 10% основная сумма увеличится до 1 353 гривен. Впрочем, доплата уменьшится, и общий размер пенсии останется на уровне 2 361 гривна.

Что известно об индексации 2025 года

Индексация пенсий в Украине запланирована на март, но окончательный размер повышения будет известен в конце февраля – начале марта. Он будет зависеть от уровня инфляции и среднего роста зарплат, с которых платят единый социальный взнос.

Обратите внимание! Эксперты ожидают повышения пенсий примерно на 10%, однако минимальное повышение составит 100 гривен, а максимальное – до 1 500 гривен. Отметим, что индексация не охватит всех пенсионеров.