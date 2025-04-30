Чи отримають пенсіонери виплату
Виплати будуть здійснені до 24 серпня 2025 року, повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канал представника уряду в парламенті Тараса Мельничука.
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Виплати складатимуть:
- 3 100 гривень для осіб з інвалідністю I групи;
- 2 900 для II групи;
- 2 700 для осіб III групи інвалідності, а також для колишніх малолітніх в’язнів нацистських таборів, визнаних особами з інвалідністю.
Окрім ветеранів війни та осіб з інвалідністю, одноразові виплати до Дня Незалежності також отримають:
Учасники бойових дій та постраждалі учасники Революції Гідності – 1 000 гривень;
Особи з особливими заслугами перед Батьківщиною – 3 100 гривень;
Члени родин загиблих військових, вдови чи вдівці учасників бойових дій – 650 гривень;
Учасники війни, колишні в’язні концтаборів, примусово вивезені на роботи, діти партизанів – 450 гривень.
Як отримати виплати
Пенсіонерам виплати нарахують автоматично разом із серпневою пенсією. А ті, хто працює чи служить, отримає кошти через установу, де проходить службу або працює – на основі поданої заявки.
Зауважте! Якщо особа не є пенсіонером і не працює, необхідно подати заяву у довільній формі до Пенсійного фонду – гроші надійдуть на банківський рахунок.