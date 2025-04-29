Хто має право на 10 пенсій
Виплата здійснюється одночасно з першою пенсійною виплатою за рахунок коштів Державного бюджету України, передає 24 Канал з посиланням на постанову Кабміну № 909 від 4 листопада 1993 року "Про перелік закладів і установ освіти, охорони здоров'я та соціального захисту та посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років".
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Право на отримання цієї допомоги мають педагогічні працівники, які:
Працювали на посадах у закладах освіти державної або комунальної форми власності, що дають право на призначення пенсії за вислугу років.
Досягли пенсійного віку (зазвичай 60 років) і виходять на пенсію за віком, а не за вислугу років.
Мають страховий стаж: не менше 35 років для чоловіків і 30 років для жінок.
До моменту виходу на пенсію за віком не отримували жодної іншої пенсії.
Які посади дають право на отримання виплати
Право на одноразову грошову допомогу в розмірі десяти місячних пенсій мають педагогічні працівники, які обіймали такі посади:
- учителі, вихователі, директори, завідувачі та їхні заступники в закладах загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти;
- викладачі та майстри виробничого навчання у професійно-технічних навчальних закладах;
- працівники дитячих будинків, шкіл-інтернатів, логопедичних пунктів та інших спеціалізованих освітніх установ.
Зауважте! Виплата грошової допомоги здійснюється органами Пенсійного фонду України одноразово одночасно з першою пенсійною виплатою. Для її отримання необхідно подати заяву до Пенсійного фонду за місцем проживання та надати документи, що підтверджують право на виплату.