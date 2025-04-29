Кто имеет право на 10 пенсий
Выплата осуществляется одновременно с первой пенсионной выплатой за счет средств Государственного бюджета Украины, передает 24 Канал со ссылкой на постановление Кабмина № 909 от 4 ноября 1993 года "О перечне заведений и учреждений образования, здравоохранения и социальной защиты и должностей, работа на которых дает право на пенсию за выслугу лет".
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Право на получение этой помощи имеют педагогические работники, которые:
Работали на должностях в учебных заведениях государственной или коммунальной формы собственности, дающих право на назначение пенсии за выслугу лет.
Достигли пенсионного возраста (обычно 60 лет) и выходят на пенсию по возрасту, а не за выслугу лет.
Имеют страховой стаж: не менее 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин.
До момента выхода на пенсию по возрасту не получали никакой другой пенсии.
Какие должности дают право на получение выплаты
Право на единовременную денежную помощь в размере десяти месячных пенсий имеют педагогические работники, которые занимали следующие должности:
- учителя, воспитатели, директора, заведующие и их заместители в учреждениях общего среднего, дошкольного и внешкольного образования;
- преподаватели и мастера производственного обучения в профессионально-технических учебных заведениях;
- работники детских домов, школ-интернатов, логопедических пунктов и других специализированных образовательных учреждений.
Обратите внимание! Выплата денежной помощи осуществляется органами Пенсионного фонда Украины единовременно одновременно с первой пенсионной выплатой. Для ее получения необходимо подать заявление в Пенсионный фонд по месту жительства и предоставить документы, подтверждающие право на выплату.