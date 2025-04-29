Кто имеет право на 10 пенсий

Выплата осуществляется одновременно с первой пенсионной выплатой за счет средств Государственного бюджета Украины, передает 24 Канал со ссылкой на постановление Кабмина № 909 от 4 ноября 1993 года "О перечне заведений и учреждений образования, здравоохранения и социальной защиты и должностей, работа на которых дает право на пенсию за выслугу лет".

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Право на получение этой помощи имеют педагогические работники, которые:

Работали на должностях в учебных заведениях государственной или коммунальной формы собственности, дающих право на назначение пенсии за выслугу лет.

Достигли пенсионного возраста (обычно 60 лет) и выходят на пенсию по возрасту, а не за выслугу лет.

Имеют страховой стаж: не менее 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин.

До момента выхода на пенсию по возрасту не получали никакой другой пенсии.

Какие должности дают право на получение выплаты

Право на единовременную денежную помощь в размере десяти месячных пенсий имеют педагогические работники, которые занимали следующие должности:

учителя, воспитатели, директора, заведующие и их заместители в учреждениях общего среднего, дошкольного и внешкольного образования;

преподаватели и мастера производственного обучения в профессионально-технических учебных заведениях;

работники детских домов, школ-интернатов, логопедических пунктов и других специализированных образовательных учреждений.

Обратите внимание! Выплата денежной помощи осуществляется органами Пенсионного фонда Украины единовременно одновременно с первой пенсионной выплатой. Для ее получения необходимо подать заявление в Пенсионный фонд по месту жительства и предоставить документы, подтверждающие право на выплату.