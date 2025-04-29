Когда пенсионеры могут потерять выплаты

Об этом говорится в Законе Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" (статья 49), сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Пенсионеры могут потерять свои выплаты при следующих обстоятельствах:

если пенсия назначена на основании документов, содержащих недостоверные сведения;

на все время проживания пенсионера за границей, если иное не предусмотрено международным договором Украины, согласие на обязательность которого предоставлено Верховной Радой Украины;

по заявлению пенсионера о прекращении выплаты пенсии в связи с временным проживанием за границей;

в случае смерти пенсионера, признания его безвестно отсутствующим или объявления умершим в установленном законом порядке;

в случае предоставления пенсионеру статуса лица, пропавшей без вести при особых обстоятельствах, соответствии с Законом Украины "О правовом статусе лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах";

в случае неполучения назначенной пенсии в течение 6 месяцев подряд;

в случае непрохождения физической идентификации в случаях, предусмотренных законодательством;

в других случаях, предусмотренных законом (например окончание срока обучения детей, получающих пенсию по случаю потери кормильца, или трудоустройства лица, получающего пенсию по выслуге лет, на работу по должности, которая дает право на пенсию за выслугу лет).

Для возобновления выплаты пенсионеру необходимо лично обратиться в любой сервисный центр ПФУ. с документом. С собой надо иметь документ, удостоверяющий личность, и соответствующее заявление.

Обратите внимание! Срок возобновления пенсии составляет 10 дней после выяснения обстоятельств, приведших к прекращению, и при условии ее восстановления.