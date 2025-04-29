Проиндексировали ли пенсии лицам с III группой инвалидности

Однако нюанс заключается в том, что пенсии для лиц с инвалидностью рассчитываются индивидуально, передает 24 Канал со ссылкой на эксперта Сергея Коробкина.

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Для правильного расчета нужно учитывать следующие показатели:

среднюю зарплату в Украине за три года, предшествующих выходу на пенсию человека;

умножить на коэффициент стажа;

также умножить на коэффициент зарплаты.

Эти показатели являются индивидуальными. Поэтому назвать точный размер пенсии для каждого человека невозможно.

Важно! В то же время размер пенсии по инвалидности III группы составляет 50% от пенсии, которую начисляли бы по возрасту.

Что еще следует знать об индексации? Сергей Коробкин рассказал, что пенсия не может быть ниже, чем прожиточный минимум. Сейчас он составляет 2 361 гривну. И в течение 2025 года эта сумма не изменится.

Кому не проиндексировали пенсии

Согласно словам эксперта, если человек, например, имеет инвалидность с детства, не может по физическим причинам работать и не приобрел никакого стажа, то ему не назначается пенсия. Вместо этого человек может получить государственную социальную помощь по инвалидности.

Она оформляется через органы соцзащиты. В частности такая помощь составляет 2361 гривну.

Обратите внимание! После нынешней индексации пенсий изменений она не претерпела.