Могут ли лица с инвалидностью III группы получать выплаты

Однако есть нюансы, передает 24 Канал со ссылкой на Enable Me.

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Денежная помощь предусматривается лицам, которые соответствуют следующим критериям:

им установлена инвалидность III группы;

они имеют право на пенсию по инвалидности;

наличие от 1 до 14 лет страхового стажа в зависимости от возраста лица на время, когда она признана лицом с инвалидностью III группы, или от времени обращения за назначением пенсии.

Размер пенсии лицам с инвалидностью III группы составляет 50% пенсии по возрасту, исчисленной в соответствии со статьями 27 и 28 ЗУ "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

В то же время инвалидам с детства помощь назначается в размере 60%, а на дети с инвалидностью получают 70% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Важно! Лица, которые являются инвалидами III группы и не имеют права на пенсию по инвалидности или государственную помощь имеют право на государственную социальную помощь, размер которой составляет 60% от вышеуказанного прожиточного минимума.

Какие есть льготы для лиц с III группой инвалидности

Для работающих инвалидов III группы предоставляются следующие льготы:

ежегодный основной отпуск на 2 дня дольше обычного (26 календарных дней);

обязательное предоставление по их желанию отпуска без сохранения зарплаты - до 30 календарных дней в год;

для инвалидов войны предоставляется дополнительный отпуск с сохранением зарплаты - 14 календарных дней в год;

возможность в первый год работы на предприятии использовать ежегодные отпуска полной продолжительности (по желанию) до наступления 6-месячного срока непрерывной работы и в удобное для них время.

Обратите внимание! Если инвалидность препятствует выполнению работы по срочному трудовому договору, работник имеет право досрочно прекратить трудовые отношения по его инициативе.

Льготы лицам с инвалидностью III группы по образованию

Дети с инвалидностью III группы могут бесплатно учиться в общих или специальных внешкольных учебных заведениях музыке, изобразительном, художественно-прикладного искусства. В частности абитуриенты из числа детей с инвалидностью этой группы, которые показали высокий результат при вступительных испытаниях, имеют право на зачисление вне конкурса в вузы.

Обратите внимание! За этими студентами сохраняется пенсия (государственная социальная помощь) и выплачиваются академическая стипендия (в случае назначения) в полном размере.

Льготы для лиц с инвалидностью III группы по ЖКУ

Такие лица имеют право на оборудование специальными приспособлениями жилых помещений, где они проживают:

подъездов;

лестничных площадок и т. п.

Существуют отдельные льготы для наиболее уязвимых категорий - детей-инвалидов из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, проживающих в семьях опекунов, приемных семьях, детских домах семейного типа или в социальных учреждениях

– говорится в материале.

Они имеют право получить вне очереди жилье и материальную помощь на его обустройство по достижении совершеннолетия, если по заключению МСЭК они могут осуществлять самообслуживание и вести самостоятельную жизнедеятельность.

Важно! Также лица с III группой инвалидности имеют преимущественное право на улучшение жилищных условий.

Предусмотрены ли льготы на проезд

Дети с инвалидностью и лица, которые их сопровождают, имеют право на бесплатный проезд в пассажирском городском транспорте (кроме такси) при наличии соответствующих документов.

Важно! Ни одно предприятие транспорта не может отказать этим гражданам в льготной перевозке, мотивируя отказ его формой собственности или подчинения.