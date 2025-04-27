Из-за чего украинцы могут оказаться без субсидий

В Украине изменят правила подачи заявлений на субсидии и льготы из-за недостатков в экспериментальных проектах. Это предусмотрено проектом постановления Кабмина, передает 24 Канал со ссылкой на сайт Федерации профсоюзов Украины.

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Проблемы возникли из-за задержек в обмене информацией между государственными реестрами и поставщиками коммунальных услуг. ОСМД и поставщики часто не вовремя подавали необходимые данные через личные кабинеты на портале ПФУ, что может привести к отсутствию выплат для некоторых получателей субсидий и льгот.

Что предлагается в новых правилах получения субсидии

Предлагается вернуться к универсальному заявлению на субсидии, которое будет содержать больше данных, в частности о поставщиках жилищно-коммунальных услуг и лицевые счета потребителей. Этот подход также распространяется на заявления ветеранов войны для получения льгот.

В Министерстве социальной политики считают, что использование универсальной формы лишь временная мера. После совершенствования электронного взаимодействия между системами планируется возвращение к упрощенной заявки, которая будет удобной и не потребует дублирования информации.