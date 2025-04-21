Как состоялся перерасчет жилищной субсидии в 2025 году

Домохозяйствам провели автоматический перерасчет субсидии, если их среднемесячный совокупный доход уменьшился, или же наоборот увеличился более чем на 50%, передает 24 Канал со ссылкой на Минсоцполитики.

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Как проверить обновился ли размер жилищной субсидии:

Зайдите на вебпортал Пенсионного фонда, Авторизуйтесь с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), "Дия.Підпису", или ID.GOV.UA и зайдите в личный кабинет, В меню слева выберите рубрику "Моя субсидия" и ознакомьтесь с размером обновленной выплаты.

В Минсоцполитики напоминают, что хоть субсидия на неотапливаемый сезон переназначается автоматически, однако в случае, когда у получателей изменились данные об имущественном состоянии или состав домохозяйства, то стоит в течение 30 дней сообщить об этом ПФУ.

В каких случаях нужно обратиться с заявлением в ПФУ

Заявление на назначение субсидии на неотапливаемый период надо, если:

вы арендуете жилье, за которое платите жилищно-коммунальные услуги,

в составе домохозяйства есть внутренне перемещенные лица,

количество людей, проживающих в доме или квартире меньше, чем количество зарегистрированных в нем,

домохозяйство претендует на назначение жилищной субсидии на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива,

на отопительный период субсидия была назначена в размере 0 гривен.

Заметьте! Если заявление подать в течение 2 месяцев с начала неотапливаемого сезона (в мае – июне), то жилищная субсидия все равно назначается с начала сезона.