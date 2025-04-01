Субсидии в Украине в апреле 2025 года

В то же время алименты наоборот учитываются, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Этим документом дополнен перечень выплат, которые учитываются или не учитываются для назначения жилищной субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, в частности приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа.

Согласно изменениям: не учитывается в среднемесячный совокупный доход семьи назначена субсидия на наем жилья; включаются в среднемесячный совокупный доход семьи полученные алименты,

– говорится в сообщении.

К тому же денежное обеспечение военнослужащих при назначении жилищной субсидии учитывается в размере, что остается после уплаты военного сбора.

Обратите внимание! Субсидия на отопительный сезон назначается с 1 октября по 30 апреля. Так что, после окончания этого срока некоторым гражданам придется подавать заявление на переназначение выплат.