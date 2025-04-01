Субсидії в Україні у квітні 2025 року

Водночас аліменти навпаки враховуються, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Цим документом доповнено перелік виплат, які враховуються або не враховуються для призначення житлової субсидії на оплату житлово-комунальних послуг, зокрема придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу.

Відповідно до змін: не враховується до середньомісячного сукупного доходу сім’ї призначена субсидія на найм житла; включаються до середньомісячного сукупного доходу сім’ї отримані аліменти,

– йдеться у повідомленні.

До того ж грошове забезпечення військовослужбовців під час призначення житлової субсидії враховується в розмірі, що залишається після сплати військового збору.

Зверніть увагу! Субсидія на опалювальний сезон призначається з 1 жовтня по 30 квітня. Отже, після закінчення цього терміну деяким громадянам доведеться подавати заяву на перепризначення виплат.