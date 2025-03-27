Кому переглянуть розмір субсидії

У березні та серпні житлову субсидію переглядають для домогосподарств, чий середньомісячний сукупний дохід змінився більш ніж на 50%, повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу Пенсійного фонду України.

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Під час перерахунку виплат із березня 2025 року враховують середньомісячний сукупний дохід за III й IV квартали 2024 року. Його порівнюють із доходами за I та II квартали 2024 року, які використовувалися для розрахунку субсидії на опалювальний сезон.

Таким чином, у домогосподарств, у яких доходи зменшились / збільшились на понад 50%, з березня розмір житлової субсидії зміниться: або збільшиться, або зменшиться,

– повідомили у ПФУ.

Водночас цей перерахунок здійснюється автоматично, без потреби у зверненні громадян.

Цікаво! Станом на січень 2025 року пільги та субсидії отримували 2,779 мільйона домогосподарств. З них 1,216 мільйона отримували пільги на суму 2,052 мільярда гривень, а 1,474 мільйона – субсидії на 2,779 мільярда гривень.