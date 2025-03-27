Якою має бути зарплата для пенсії

Пенсійний фонд може призначити пенсію навіть за зарплати 4 800 гривень, передає 24 Канал з посиланням на "Телеграф".

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Українець, який планує вийти на пенсію у 60 років у 2025 році та має 32 роки страхового стажу, має отримувати щонайменше 4 830 гривень заробітної плати. У такому разі йому буде призначена пенсія в розмірі 1 693 гривні.

За якої найменшої зарплатні може бути пенсія / Скриншот з пенсійного калькулятора

Ті ж умови застосовуються й до жінок, але їх пенсія буде дещо вищою – 1 769 гривень.

За якої найменшої зарплатні може бути пенсія / Скриншот з пенсійного калькулятора

Зауважте! Це базова пенсія, без урахування пільгових категорій, таких як ветерани війни, діти війни, особи, які мають заслуги перед Батьківщиною тощо.