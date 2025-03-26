У кого можуть зменшитись виплати після перерахунку

Перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів враховує не лише додатковий стаж, а й рівень заробітної плати. Якщо останніми роками пенсіонер отримував менший дохід, ніж раніше, це може вплинути на коефіцієнт зарплати та призвести до незначного зменшення виплат, розповів експерт Сергій Коробкін, передає 24 Канал.

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Варто враховувати, що для працюючих пенсіонерів пенсія розраховується на основі застарілого показника прожиткового мінімуму. Лише після звільнення доплата за стаж буде перерахована з урахуванням актуального показника.