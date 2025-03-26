Чому пенсіонери за кордоном можуть втратити виплати

Пенсіонери, які виїжджають за кордон, продовжують ще певний час отримувати пенсію на банківські картки, передає 24 Канал з посиланням на видання "На пенсії".

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Однак, якщо на картці немає руху коштів, можуть виникнути проблеми. Відповідно до чинного законодавства, якщо по рахунку немає руху коштів протягом тривалого часу, виплата пенсії може бути призупинена для уточнення обставин.

У такому випадку пенсію треба поновлювати. Зробити це можна і за кордоном, але тоді процедура складніша, ніж якби це було в Україні.

Як поновити пенсію за кордоном

Щоб відновити виплати та не втратити частину пенсії, необхідно подати відповідну заяву. Пенсійний фонд України надає деякі послуги дистанційно, однак для поновлення виплат раніше було потрібно особисто звертатися до відділення.

Зауважте! На час дії воєнного стану процедура спрощена: заяву можна надіслати поштою. Це правило діє для українців, які перебувають за кордоном і мають статус тимчасового захисту або біженця.

До заяви слід додати копії таких документів:

підтвердження отримання тимчасового захисту або статусу біженця;

документ про реєстрацію місця проживання за кордоном (з перекладом).

Документи потрібно засвідчити в консульстві України, дипломатичному представництві або нотаріально.

Основні труднощі у відновленні пенсії

На практиці процес відновлення пенсійних виплат виявляється складнішим, ніж здається.

Записатися до консульства можна лише через електронну реєстрацію, що вимагає ідентифікації через "Дію" або банкінг – для багатьох пенсіонерів це є серйозною проблемою.

Вартість оформлення документів.

Засвідчення одного документа в консульстві – 9 євро.

Офіційний переклад – 40 євро.

Мінімальні витрати на всі документи можуть сягати 189 євро (без поштових витрат).

Необхідні документи:

заява до Пенсійного фонду;

підтвердження тимчасового захисту;

довідка про підтвердження особи;

документ про реєстрацію місця проживання;

копія українського паспорта.

При цьому сума пенсії, яку намагаються поновити, становить усього 115 євро, що робить процес відновлення виплат економічно невигідним для багатьох пенсіонерів.