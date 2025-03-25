Хто зможе вийти на пенсію у 60 цьогоріч

Для виходу на пенсію у 2025 році в 60 років потрібно набути щонайменше 32 роки страхового стажу, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Для іншого віку мінімуми такі:

для тих, хто хоче вийти на пенсію у 63 роки мінімум складає 23 роки страхового стажу;

мінімум складає 23 роки страхового стажу; у 65 років – 15 років страхового стажу.

Як зміняться вимоги до стажу у наступному році

До 2028 року буде змінюватись мінімальна вимога до кількості стажу для тих, хто хоче вийти на пенсію у 60 та 63 роки.

Зверніть увагу! Мінімальна кількість стажу – 15 років, буде дійсною і надалі. Вона не зміниться до 2028 року.

Для 60 років мінімум зміниться так:

у 2026 році для виходу на пенсію потрібно буде мати мінімум 33 роки страхового стажу;

у 2027 році – 34 роки;

у 2028 році – 35 років.

А от тим, хто хоче вийти на заслужений відпочинок у 63 роки потрібно буде мати мінімум: