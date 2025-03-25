Хто зможе вийти на пенсію у 60 цьогоріч
Для виходу на пенсію у 2025 році в 60 років потрібно набути щонайменше 32 роки страхового стажу, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.
Читайте також Хто з пенсіонерів зможе отримати гроші від ООН у 2025 році
Для іншого віку мінімуми такі:
- для тих, хто хоче вийти на пенсію у 63 роки мінімум складає 23 роки страхового стажу;
- у 65 років – 15 років страхового стажу.
Як зміняться вимоги до стажу у наступному році
До 2028 року буде змінюватись мінімальна вимога до кількості стажу для тих, хто хоче вийти на пенсію у 60 та 63 роки.
Зверніть увагу! Мінімальна кількість стажу – 15 років, буде дійсною і надалі. Вона не зміниться до 2028 року.
Для 60 років мінімум зміниться так:
- у 2026 році для виходу на пенсію потрібно буде мати мінімум 33 роки страхового стажу;
- у 2027 році – 34 роки;
- у 2028 році – 35 років.
А от тим, хто хоче вийти на заслужений відпочинок у 63 роки потрібно буде мати мінімум:
- у 2026 році – 23 роки страхового стажу;
- у 2027 році – 24 роки;
- у 2028 році – 25 років.