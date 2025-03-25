Кто сможет выйти на пенсию в 60 в этом году

Для выхода на пенсию в 2025 году в 60 лет нужно приобрести не менее 32 лет страхового стажа, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Для другого возраста минимумы такие:

для тех, кто хочет выйти на пенсию в 63 года минимум составляет 23 года страхового стажа;

минимум составляет 23 года страхового стажа; у 65 лет – 15 лет страхового стажа.

Как изменятся требования к стажу в следующем году

До 2028 года будет меняться минимальное требование к количеству стажа для тех, кто хочет выйти на пенсию в 60 и 63 года.

Обратите внимание! Минимальное количество стажа – 15 лет, будет действительным и в дальнейшем. Оно не изменится до 2028 года.

Для 60 лет минимум изменится так:

в 2026 году для выхода на пенсию нужно будет иметь минимум 33 года страхового стажа;

в 2027 году – 34 года;

в 2028 году – 35 лет.

А вот тем, кто хочет выйти на заслуженный отдых в 63 года нужно будет иметь минимум: