Пенсионеры получат помощь от ООН

Речь идет о сумме, которая равна разнице между 3 250 грн и суммой пенсии, которую они получают, пишет 24 Канал со ссылкой на Правительственный портал.

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То есть если пенсионная выплата составляет 3 100 гривен, то высчитывается разница. Если же от 3250 гривен отнять 3100, то сумма будет равна 150 гривен. Это и будет доплата, которую сможет получить пенсионер или пенсионерка.

Для получения этой денежной помощи человек должен соответствовать трем условиям:

лицо проживает там, где продолжаются боевые действия, или в прифронтовой зоне;

пенсия человека должна быть не более 3 250 гривен;

отсутствие каких-либо выплат от любых международных организаций и помощи для ВПЛ с 1 марта 2023 года.

В перечень территорий входят места активных или возможных боевых действий, которые определены в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях.

Важно! В то же время выплата дополнительной денежной помощи прекращается в случае, если пенсионер перестает соответствовать хотя бы одному из указанных условий.

Кто еще может получить помощь от ООН

Следует добавить, что в конце 2024 года добавили новые категории граждан Украины, которые могут получить эти выплаты. Теперь право на денежную помощь имеют

лица, которые не имеют права на получение пенсии; и взрослые и дети с инвалидностью.

Обратите внимание! Однако при условии соответствия одновременно нескольким критериям.