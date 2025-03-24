Какая пенсия у лиц, живущих в доме престарелых

Размер выплаты, что остается, зависит от типа пенсии, которую получает лицо, сообщает 24 Канал со ссылкой на "На пенсии".

Читайте также Пенсионный возраст в Украине: кто из мужчин может выйти на отдых уже в 60 лет

Обратите внимание! Если в дом-интернат переезжает лицо, которое получает пенсию и, при этом, оно является ребенком-сиротой, его выплата не меняется.

Какая выплата остается:

Если на иждивении пенсионера есть нетрудоспособные, то выплата распределяется так:

  • пенсионер получает 25% от суммы выплаты;
  • нетрудоспособные члены семьи на его иждивении – до 50%.

Заметьте! Остальные пенсии перечисляется в учреждение, где лицо проживает. Эти деньги используются для обеспечения и улучшения условий проживания.