Кто может получить две пенсии одновременно

Так две пенсии одновременно могут получить люди с инвалидностью и лица, которые осуществляют уход за лицом с инвалидностью, пишет 24 Канал со ссылкой на Закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

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В частности доплаты к пенсии могут начислять, если человек с инвалидностью ухаживает за такими лицами:

за ребенком с инвалидностью;

взрослым лицом с инвалидностью с детства I группы;

одиноким человеком с инвалидностью любой группы.

Обратите внимание! Пенсию по инвалидности назначают в случае потери трудоспособности из-за общего заболевания, при условии наличия необходимого страхового стажа.

Выплаты после потери кормильца

Кроме того, право на получение двух выплат имеют некоторые граждане после потери кормильца. Так лица с инвалидностью с детства и несовершеннолетние лица могут получать одновременно пенсию по потере кормильца и государственную социальную помощь.

Соцпомощь по инвалидности составляет:

лицам с инвалидностью с детства I группы – 100% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность

лицам с инвалидностью с детства II группы – 80% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность;

лицам с инвалидностью с детства III группы – 60% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность;

на детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет - 70% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Важно! Однако для этого нужно заключение МСЭК о нетрудоспособности.