Как оформить пенсию по инвалидности для УБД

Чтобы получить пенсии по инвалидности участникам боевых действий, которые были уволены с военной службы, необходимо подать заявление в соответствующее структурное подразделение силового ведомства, которое готовит документы на назначение пенсии, передает 24 Канал со ссылкой на портал "Юристи.ua".

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Это могут быть Министерство обороны, Министерство внутренних дел, Министерство чрезвычайных ситуаций или Служба безопасности.

После подачи заявления соответствующее подразделение должно в течение 10 дней подготовить все необходимые документы для назначения пенсии, ознакомить заявителя и передать документы в главное управление ПФУ по месту регистрации лица.

Документы для назначения пенсии УБД с инвалидностью

Уполномоченное подразделение поможет заявителю получить недостающие документы для назначения пенсии. Для этого гражданин должен подать следующие документы:

  • заявление о назначении пенсии;
  • представление о назначении пенсии;
  • паспорт гражданина и его копию;
  • справку о размере зарплаты и дополнительных выплат за последние 24 месяца до увольнения со службы;
  • военно-медицинские справки (если не проходил военно-врачебную комиссию – без них);
  • справку МСЭК о признании инвалидности;
  • копию идентификационного кода;
  • справку из Ощадбанка об открытии счета, его номер и название отделения.

Если все документы не готовы, можно подать имеющиеся, а остальные – прислать позже.

Важно! Если дополнительные документы будут поданы в течение трех месяцев после получения разъяснения, пенсию назначат со дня подачи заявления или со дня отправки документов по почте.

Куда обращаться с жалобами

Если заявитель служил в Национальной гвардии, жалобу необходимо подавать в Министерство внутренних дел. Это можно сделать через:

  • Почтовый адрес: ул. Академика Богомольца, 10, м. Киев, 01601.
  • Сайт "Единое окно для граждан".
  • Электронная почта.
  • Телефон "горячей линии" МВД (номер 1536).
  • Ящик для корреспонденции (КПП МВД, ул. Академика Богомольца, 10, г. Киев).
  • Личный прием.

Если претензии касаются неправомерных действий Пенсионного фонда, жалобу можно подать в вышестоящий орган – самого Пенсионного фонда Украины.