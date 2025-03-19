Кто может получить компенсацию

Ранее такая компенсация предоставлялась только за трудоустройство людей с инвалидностью, для которых создавали специально оборудованные рабочие места. Теперь в программу также включены ветераны, которые восстанавливают трудовую деятельность после ранений, сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.

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Кроме того, финансовую поддержку могут получить самозанятые лица и физические лица-предприниматели с инвалидностью, в частности те, кто получил повреждения из-за войны. Это поможет ветеранам начать или продолжить собственный бизнес после возвращения к гражданской жизни.

Программа также предусматривает компенсацию расходов на технические средства, программное обеспечение, а также услуги перевода на жестовом языке – как в формате онлайн, так и оффлайн.

Обратите внимание. Еще одним важным нововведением стало увеличение срока подачи заявки на обустройство инклюзивного рабочего места – с 90 до 180 дней после трудоустройства лица с инвалидностью или возвращения ветерана к работе.

Сколько людей уже удалось трудоустроить

По данным Государственной службы занятости, с момента запуска программы в августе 2023 года компенсацию получили более 2 тысяч работодателей, что позволило обустроить более 2,4 тысячи рабочих мест, в частности более 200 – для людей с I группой инвалидности. В 2025 году по этой программе уже нашли работу около 450 человек. Общая сумма финансирования инициативы составила 167 миллионов гривен.

Наибольшее количество компенсаций получили работодатели Киевской, Черкасской и Ивано-Франковской областей, а также столицы.