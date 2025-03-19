Хто може отримати компенсацію

Раніше така компенсація надавалася лише за працевлаштування людей з інвалідністю, для яких створювали спеціально обладнані робочі місця. Тепер до програми також включено ветеранів, які відновлюють трудову діяльність після поранень, повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу Мінекономіки.

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Крім того, фінансову підтримку можуть отримати самозайняті особи та фізичні особи-підприємці з інвалідністю, зокрема ті, хто зазнав ушкоджень через війну. Це допоможе ветеранам розпочати або продовжити власний бізнес після повернення до цивільного життя.

Програма також передбачає компенсацію витрат на технічні засоби, програмне забезпечення, а також послуги перекладу жестовою мовою – як у форматі онлайн, так і офлайн.

Зауважте. Ще одним важливим нововведенням стало збільшення терміну подачі заявки на облаштування інклюзивного робочого місця – з 90 до 180 днів після працевлаштування особи з інвалідністю або повернення ветерана до роботи.

Скільки людей вже вдалось працевлаштувати

За даними Державної служби зайнятості, з моменту запуску програми в серпні 2023 року компенсацію отримали понад 2 тисячі роботодавців, що дозволило облаштувати понад 2,4 тисячі робочих місць, зокрема понад 200 – для людей із І групою інвалідності. У 2025 році за цією програмою вже знайшли роботу близько 450 осіб. Загальна сума фінансування ініціативи склала 167 мільйонів гривень.

Найбільшу кількість компенсацій отримали роботодавці Київської, Черкаської та Івано-Франківської областей, а також столиці.