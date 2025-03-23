Хто може отримати дві пенсії одночасно

Так дві пенсії одночасно можуть отримати люди з інвалідністю та особи, які здійснюють догляд за особою з інвалідністю, пише 24 Канал з посиланням на Закон "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Читайте також Яку пенсію може мати людина з зарплатнею 15 тисяч гривень

Зокрема доплати до пенсії можуть нараховувати, якщо людина з інвалідністю доглядає за такими особами:

за дитиною з інвалідністю;

дорослою особою з інвалідністю з дитинства I групи;

самотньою людиною з інвалідністю будь-якої групи.

Зверніть увагу! Пенсію по інвалідності призначають у разі втрати працездатності через загальне захворювання, за умови наявності необхідного страхового стажу.

Виплати після втрати годувальника

Крім того, право на отримання двох виплат мають деякі громадяни після втрати годувальника. Так особи з інвалідністю з дитинства та неповнолітні особи можуть отримувати одночасно пенсію з втрати годувальника та державну соціальну допомогу.

Соцдопомога по інвалідності складає:

особам з інвалідністю з дитинства І групи – 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність

особам з інвалідністю з дитинства II групи – 80% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

особам з інвалідністю з дитинства III групи – 60% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

на дітей з інвалідністю віком до 18 років — 70% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Важливо! Проте для цього потрібен висновок МСЕК про непрацездатність.