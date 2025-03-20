Кому призначають інвалідність ІІІ групи

Інвалідність ІІІ групи призначається людям з помірними порушеннями здоров'я, які здатні працювати в умовах полегшеного навантаження, передає 24 Канал з посиланням на видання "На пенсії".

Читайте також Хто зможе отримати допомогу в 40 тисяч гривень у березні

Встановлення групи здійснюється спеціальними експертними комісіями, які замінили МСЕК. Зокрема, особи з цією групою мають право на пільги на проїзд, і для отримання цих пільг необхідно мати посвідчення інваліда або документ, що підтверджує право на соціальну допомогу.

Держава надає соціальну допомогу наступним категоріям:

особи з інвалідністю з дитинства;

діти з інвалідністю до 18 років.

Зауважте! Розмір соціальної допомоги залежить від прожиткового мінімуму: особи з інвалідністю з дитинства отримують 60%, а діти з інвалідністю – 70%.

Пенсія для осіб з ІІІ групою інвалідності

Особи з інвалідністю ІІІ групи можуть отримати пенсію за інвалідністю, якщо мають достатній страховий стаж на момент встановлення інвалідності або на день подачі заяви.

Розмір такої пенсії становить 50% від пенсії за віком. Мінімальна пенсія для непрацюючих осіб складає 2 520 гривень, а для працюючих – 2 093 гривні.

Пільги для працюючих осіб з інвалідністю

Роботодавець зобов'язаний працевлаштувати особу з ІІІ групою інвалідності, якщо вона відповідає вимогам для конкретної посади. Також він повинен врахувати необхідність реабілітації працівника.

Особи з інвалідністю ІІІ групи можуть працювати без випробувального терміну. Для таких працівників передбачено низку пільг щодо відпочинку:

додаткові два дні до щорічної відпустки;

відпустка без збереження зарплати до 30 днів на рік;

інваліди війни мають право на додаткову відпустку з оплатою (14 днів на рік).

Знижки на ліки та медичні засоби

Особи з інвалідністю ІІІ групи можуть отримувати пільги на наступні засоби:

реабілітаційні засоби (протези тощо);

медичні вироби;

спеціалізовані автомобілі та електричні крісла – за наявності відповідного медичного висновку.

Важливо! Якщо розмір пенсії не перевищує мінімум, особи з інвалідністю мають право на безкоштовне отримання ліків за рецептами при амбулаторному лікуванні.