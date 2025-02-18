У межах відповідних перевірок наразі інвалідність скасували майже 300 чиновникам. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство охорони здоров'я України.

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Що відомо про скасування рішень МСЕК

За даними відомства, для перевірки сформований перелік з 2636 справ посадових осіб з понад 70 державних органів. За словами, міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка, фахівці вже опрацювали 1359 справ посадових осіб.

Він розповів, що станом на сьогодні 281 прийняте раніше рішення комісій скасували. Згідно з оприлюдненою інформацією, також у 232 випадках змінили групу інвалідності або термін рішення, ще майже 500 людей викликано на огляд.

Перелік осіб, справи яких потрібно переглянути, постійно збільшується щойно надходять додаткові дані від правоохоронців. Перевірки тривають. Наша мета – щоб підтримку отримували лише ті, хто дійсно її потребує. Це питання не лише права, але й соціальної справедливості,

– наголосив міністр.

Довідково. З 1 січня 2025 року в Україні медико-соціальні експертні комісії (МСЕК) припинили свою діяльність, а їхні функції перейняли експертні команди з оцінювання функціонального стану особи.

Нагадаємо, ще нещодавно у ДБР повідомляли, що після перевірок понад 200 співробітників державних установ позбавили інвалідності. Йшлося про працівників митниці, податкової та прокуратури. Збитки становлять близько 100 – 200 тисяч гривень.