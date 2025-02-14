Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю радниці зі стратегічних комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяни Сапьян для "Подробиць".

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Працівників держорганів позбавили інвалідності

Тетяна Сап'ян розповіла про результати перевірок та позбавлення посадових осіб інвалідності.

Я можу сказати, що на підставі перевірок і з'ясування всіх обставин, хто і як набував інвалідність, на сьогоднішній день понад 200 працівників державних установ позбавлені інвалідності повністю. Це працівники митниці, податкової, прокуратури, а також інших правоохоронних органів,

– сказала вона.

До того ж, за словами Сап'ян, протягом останніх 3 місяців для низки посадовців також змінили та знизили групи інвалідності – це вплинуло на виплати чиновникам. Радниця зі стратегічних комунікацій ДБР також зазначила, що збитки від фальшивої інвалідності на одного держслужбовця становлять близько 100 – 200 тисяч гривень.

До слова, раніше Міністерство охорони здоров'я розглянуло запит щодо перевірки медекспертних справ прокурорів Хмельницької області. Шістьох з них не визнали особами з інвалідністю.