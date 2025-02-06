Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на дані МОЗ, надані у відповідь на запит Суспільне Хмельницький.

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Що відомо про перевірки прокурорів на Хмельниччині

Так, під перевірку Міністерства охорони здоров'я потрапили 78 справ, з яких 65 вже розглянуто, а 13 ще перебувають на розгляді.

Повідомляється, що за результатами перевірки по одному прокурору рішення МСЕК відповідає чинному законодавству. Водночас 6 прокурорам не підтвердили статус особи з інвалідністю, а 3 – винесли нове експертне рішення.

Ще 55 прокурорів викликали для проведення клініко-експертного обстеження в клініці Українського державного науководослідного інституту медико-соціальних проблем інвалідності Міністерства охорони здоров'я України.

Нагадаємо, у жовтні навколо МСЕК розгорівся масштабний скандал. Причиною стало повідомлення, що майже всі прокурори Хмельницької області є особами з інвалідністю 2 групи – згідно з рішенням головного лікаря Тетяни Крупи. Через розголос МСЕК розпустили, а Міністерству охорони здоров'я доручили провести перевірки рішень щодо інвалідності.