Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на данные Минздрава, предоставленные в ответ на запрос Общественное Хмельницкий.

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Что известно о проверках прокуроров в Хмельницкой области

Так, под проверку Министерства здравоохранения попали 78 дел, из которых 65 уже рассмотрены, а 13 еще находятся на рассмотрении.

Сообщается, что по результатам проверки по одному прокурору решение МСЭК соответствует действующему законодательству. В то же время 6 прокурорам не подтвердили статус лица с инвалидностью, а 3 – вынесли новое экспертное решение.

Еще 55 прокуроров вызвали для проведения клинико-экспертного обследования в клинике Украинского государственного научно-исследовательского института медико-социальных проблем инвалидности Министерства здравоохранения Украины.

Напомним, в октябре вокруг МСЭК разгорелся масштабный скандал. Причиной стало сообщение, что почти все прокуроры Хмельницкой области являются лицами с инвалидностью 2 группы – согласно решению главного врача Татьяны Крупы. Из-за огласки МСЭК распустили, а Министерству здравоохранения поручили провести проверки решений по инвалидности.