Про це розповідає кореспондент Укрінформу з посиланням на очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександра Клименка, повідомляє 24 Канал. Арештовані мільйони доларів у справі очільниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи можна конфіскувати лише за рішенням суду в результаті розгляду її справи.

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Прокуратура шукає гроші та нерухомість

Прокуратура проводить розслідування щодо її незаконного збагачення та шукає активи, зокрема гроші й нерухомість як в Україні, так і за кордоном.

Справа знаходиться на досудовому розслідуванні. Ми вживаємо заходів для пошуку і накладення арешту не лише на грошові кошти, але й на нерухоме майно на території України і за її межами. І конфіскація можлива лише за кінцевим рішенням суду. Інші варіанти тут неможливі. Ми живемо у правовій державі. Якщо особа буде визнана винуватою у конкретному злочині, після цього суд прийме рішення, яку частину цих активів конфісковувати і на якій підставі, і чи буде це спеціальна конфіскація, чи просто конфіскація,

– зазначив Клименко.

Раніше директор НАБУ Семен Кривонос повідомляв, що детективи вивчають, яким чином були отримані понад 5 млн доларів, які восени минулого року правоохоронці знайшли в очільниці Хмельницької обласної МСЕК Тетяни Крупи.

Тоді Офіс генпрокурора передав справу стосовно очільниці Хмельницької обласної МСЕК Тетяни Крупи від ДБР на дорозслідування за підслідністю до Національного антикорупційного бюро.

Що відомо про Тетяну Крупу