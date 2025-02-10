Об этом рассказывает корреспондент Укринформа со ссылкой на главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александра Клименко, сообщает 24 Канал. Арестованные миллионы долларов по делу руководительницы Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы можно конфисковать только по решению суда в результате рассмотрения ее дела.

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Прокуратура ищет деньги и недвижимость

Прокуратура проводит расследование относительно ее незаконного обогащения и ищет активы, в частности деньги и недвижимость как в Украине, так и за рубежом.

Дело находится на досудебном расследовании. Мы принимаем меры для поиска и наложения ареста не только на денежные средства, но и на недвижимое имущество на территории Украины и за ее пределами. И конфискация возможна только по конечному решению суда. Другие варианты здесь невозможны. Мы живем в правовом государстве. Если лицо будет признано виновным в конкретном преступлении, после этого суд примет решение, какую часть этих активов конфисковывать и на каком основании, и будет ли это специальная конфискация, или просто конфискация,

– отметил Клименко.

Ранее директор НАБУ Семен Кривонос сообщал, что детективы изучают, каким образом были получены более 5 млн долларов, которые осенью прошлого года правоохранители нашли у руководительницы Хмельницкой областной МСЭК Татьяны Крупы.

Тогда Офис генпрокурора передал дело в отношении руководительницы Хмельницкой областной МСЭК Татьяны Крупы от ГБР на дорасследование по подследственности в Национальное антикоррупционное бюро.

Что известно о Татьяне Крупе