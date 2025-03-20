Пенсия с зарплатой 15 тысяч гривен

Также следует учитывать размер средней зарплаты, пишет 24 Канал со ссылкой на Экономические новости.

Читайте также Как учитывают зарубежный стаж при назначении пенсии

Например, если человек вышел на пенсию в 65 лет, имея 45 лет страхового стажа и среднюю зарплату в 15 тысяч гривен, пенсия в марте текущего года для него составит 9 790 гривен.

Однако этот расчет не учитывает дополнительные льготы, которые могут увеличить пенсию, среди них:

статус ветерана войны;

ребенка войны;

почетного донора;

особые заслуги перед Родиной.

В то же время с зарплатой в 15 тысяч гривен и с 35 годами стажа можно рассчитывать на пенсию в размере 4 228,2 гривни, о чем пишет OBOZ.UA.

Согласно последним данным Пенсионного фонда, в Украине средняя зарплата, по которой заплатили единый соцвзнос, составляет 16 836 гривны. А соотношение 15 тысяч гривен к указанной зарплате составляет 0,89.

Обратите внимание! Таким образом все эти три фактора – средняя зарплата за три года, 35 лет стажа и соотношение 15 тысяч гривен к средней зарплате – предусматривают выплату в размере 4 228,2 грн.