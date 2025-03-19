Какой трудовой стаж нужно подтвердить
Речь идет о трудовом стаже до 2004 года, где главным документом для подтверждения этого стажа является трудовая книжка. Если в трудовой нет записей о работе или они неправильные, следует обратиться в Пенсионный фонд с другими документами, подтверждающие стаж, передает 24 Канал со ссылкой на "На пенсии".
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Для подтверждения трудового стажа можно использовать следующие документы:
- справки,
- выписки из приказов,
- лицевые счета и ведомости о выплате заработной платы,
- удостоверения,
- характеристики,
- письменные трудовые договоры,
- соглашения с отметками о выполнении,
- другие документы, содержащие информацию о периодах работы.
Обратите внимание! Если же документов нет, можно подать свидетельство двух лиц, которые работали вместе с человеком и могут подтвердить его трудовой стаж.