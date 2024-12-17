Какой нужно иметь трудовой стаж в 2025 году

Так с 1 января следующего года для выхода на пенсию в 60 лет, необходимо приобрести не менее 32 лет страхового стажа, пишет 24 канал со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

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То есть те, у кого по достижении 60 лет не будут достаточного страхового стажа, будут иметь право на пенсию в 63 года при наличии стажа от 22 до 31 года.

В то же время при наличии страхового стажа от 15 до 21 года, пенсионные выплаты назначат в 65 лет.

Обратите внимание! Если же у человека менее 15 лет стажа, то в возрасте 65 лет он будет иметь право на получение государственной социальной помощи. Их будут предоставлять вместо пенсионных выплат.

Изменения относительно пенсионного возраста в последующие годы

Продолжительность страхового стажа, что дает право на выход на пенсию в 60 лет, с каждым годом будет расти,

- пишут в ПФУ.

Так этот процесс будет продолжаться до 2028 года. То есть для выхода на пенсию в 60 лет в 2028 году нужно будет иметь не менее, чем 35 лет стажа.

Важно! В частности начиная с 1 января 2028 года, при наличии 40 и более календарных лет страхового стажа, пенсия по возрасту назначается независимо от возраста.