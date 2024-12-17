Кто может получить высокую пенсию

Большую пенсию обеспечивает высокий официальный доход, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Для расчета пенсии сейчас действует такая формула П = ЗП × КСС. Указанные значения расшифровываются так:

  • П – пенсия;
  • ЗП – коэффициент, который учитывает как заработная плата лица соотносится со средней зарплатой по стране за последние 3 года;
  • КСС – коэффициент страхового стажа.

Коэффициент страхового стажа рассчитывается индивидуально:

  • суммируются месяцы приобретенного стажа;
  • это значение умножается на величину оценки одного года страхового стажа;
  • полученную величину делят на 12.

Кто имеет право на максимальную пенсию

Сейчас максимальная пенсионная выплата украинцев составляет 23 610 гривен. В соответствии с действующим законодательством, такие пенсии могут получить:

  • государственные служащие;
  • работники местного самоуправления;
  • народные депутаты;
  • ученые.