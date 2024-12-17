Кто может получить высокую пенсию
Большую пенсию обеспечивает высокий официальный доход, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
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Для расчета пенсии сейчас действует такая формула П = ЗП × КСС. Указанные значения расшифровываются так:
- П – пенсия;
- ЗП – коэффициент, который учитывает как заработная плата лица соотносится со средней зарплатой по стране за последние 3 года;
- КСС – коэффициент страхового стажа.
Коэффициент страхового стажа рассчитывается индивидуально:
- суммируются месяцы приобретенного стажа;
- это значение умножается на величину оценки одного года страхового стажа;
- полученную величину делят на 12.
Кто имеет право на максимальную пенсию
Сейчас максимальная пенсионная выплата украинцев составляет 23 610 гривен. В соответствии с действующим законодательством, такие пенсии могут получить:
- государственные служащие;
- работники местного самоуправления;
- народные депутаты;
- ученые.