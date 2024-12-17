Хто може отримати високу пенсію

Велику пенсію забезпечує високий офіційний дохід, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Для розрахунку пенсії зараз діє така формула П = ЗП× КСС. Вказані значення розшифровуються так:

П – пенсія;

– пенсія; ЗП – коефіцієнт, який враховує як заробітна плата особи співвідноситься із середньою зарплатою по країні за останні 3 роки;

– коефіцієнт, який враховує як заробітна плата особи співвідноситься із середньою зарплатою по країні за останні 3 роки; КСС – коефіцієнт страхового стажу.

Коефіцієнт страхового стажу розраховується індивідуально:

сумуються місяці набутого стажу;

це значення множиться на величину оцінки одного року страхового стажу;

отриману величину ділять на 12.

Хто має право на максимальну пенсію

Зараз максимальна пенсійна виплата українців складає 23 610 гривень. Відповідно до чинного законодавства, такі пенсії можуть отримати: