Хто може отримати високу пенсію
Велику пенсію забезпечує високий офіційний дохід, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.
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Для розрахунку пенсії зараз діє така формула П = ЗП× КСС. Вказані значення розшифровуються так:
- П – пенсія;
- ЗП – коефіцієнт, який враховує як заробітна плата особи співвідноситься із середньою зарплатою по країні за останні 3 роки;
- КСС – коефіцієнт страхового стажу.
Коефіцієнт страхового стажу розраховується індивідуально:
- сумуються місяці набутого стажу;
- це значення множиться на величину оцінки одного року страхового стажу;
- отриману величину ділять на 12.
Хто має право на максимальну пенсію
Зараз максимальна пенсійна виплата українців складає 23 610 гривень. Відповідно до чинного законодавства, такі пенсії можуть отримати:
- державні службовці;
- працівники місцевого самоврядування;
- народні депутати;
- науковці.