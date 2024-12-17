Який потрібно мати трудовий стаж у 2025 році

Так з 1 січня наступного року для виходу на пенсію в 60 років, необхідно набути не менше 32 років страхового стажу, пише 24 канал з посиланням на Пенсійний фонд України.

Читайте також Яка має бути зарплата, щоб отримувати пенсію 15 000 гривень

Тобто ті, у кого після досягнення 60 років не будуть достатнього страхового стажу, матимуть право на пенсію в 63 роки при наявності стажу від 22 до 31 року.

Водночас при наявності страхового стажу від 15 до 21 років, пенсійні виплати призначать в 65 років.

Зверніть увагу! Якщо ж у людини менш як 15 років стажу, то у віці 65 років вона матиме право на отримання державної соціальної допомоги. Їх будуть надавати замість пенсійних виплат.

Зміни щодо пенсійного віку у наступні роки

Тривалість страхового стажу, що дає право на вихід на пенсію в 60 років, з кожним роком зростатиме,

— пишуть у ПФУ.

Так цей процес триватиме до 2028 року. Тобто для виходу на пенсію в 60 років у 2028 році потрібно буде мати не менше, ніж 35 років стажу.

Важливо! Зокрема починаючи з 1 січня 2028 року, у разі наявності 40 і більше календарних років страхового стажу, пенсія за віком призначається незалежно від віку.