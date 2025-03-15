В каких странах учитывается украинский стаж

Украина имеет подписанные соглашения о социальном обеспечении с рядом европейских стран, в частности с Польшей, Латвией, Эстонией и Болгарией, передает 24 Канал со ссылкой на Государственный центр занятости.

Читайте также Хватит ли у государства средств на индексацию пенсий этой весной

Эти договоренности дают возможность засчитывать украинский страховой стаж в украинский страховой стаж работы при рассмотрении заявлений на пособие по безработице в этих странах.

Основным подтверждающим документом является справка о трудовом стаже, которую выдают уполномоченные органы в Украине.

У Польше для получения выплат нужно подать в местную службу занятости формуляр UA/PL, содержащий информацию о трудовой деятельности в Украине.

для получения выплат нужно подать в местную службу занятости формуляр UA/PL, содержащий информацию о трудовой деятельности в Украине. У Болгарии требуют справку УКР/БГ 3, которую украинцы могут получить через Государственный центр занятости после соответствующего запроса болгарской стороны.

требуют справку УКР/БГ 3, которую украинцы могут получить через Государственный центр занятости после соответствующего запроса болгарской стороны. У Латвии и Эстонии данные о страховом стаже рассматриваются индивидуально – на основе запросов местных органов в Украину.

Как подать заявку на подтверждение стажа

Чтобы подать запрос на подтверждение страхового стажа, необходимо подготовить следующие документы: паспорт, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКПП), а также справки или документы, подтверждающие трудовую деятельность. В случае изменения фамилии нужно предоставить соответствующие подтверждения – например, свидетельство о браке.

Важно! Граждане, которые после 1 января 2016 года были предпринимателями или находились в декретном отпуске, дополнительно должны предоставить форму ОК-7. Ее можно получить в Пенсионном фонде Украины.