Який трудовий стаж потрібно підтвердити

Мова йде про трудовий стаж до 2004 року, де головним документом для підтвердження цього стажу є трудова книжка. Якщо у трудовій немає записів про роботу або вони неправильні, слід звернутися до Пенсійного фонду з іншими документами, що підтверджують стаж, передає 24 Канал із посиланням на "На пенсії".

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Для підтвердження трудового стажу можна використовувати такі документи:

довідки,

виписки з наказів,

особові рахунки та відомості про виплату заробітної плати,

посвідчення,

характеристики,

письмові трудові договори,

угоди з відмітками про виконання,

інші документи, що містять інформацію про періоди роботи.

Зверніть увагу! Якщо ж документів немає, можна подати свідчення двох осіб, які працювали разом з людиною та можуть підтвердити її трудовий стаж.